Глава Башкирии второй раз сбежал с работы

Ранее он сообщил, что реконструкцию общественного пространства завершат к Дню республики, 11 ноября. В настоящее время здесь устанавливают колоннаду, уже готово основание памятника генералу Шаймуратову.
«Опять сбежал с работы. Все тянет и тянет меня сюда. Памятник мы делаем всем миром, посвящаем всем нашим воинам и нашему генералу. Дела идут неплохо», - написал глава республики в соцсетях.
Как сообщал mkset, дату сдачи объекта переносили уже много раз. В июне управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии объявило конкурс на благоустройства территории площади вблизи памятника и колоннады. Контракт получило уфимское «Уралагротехсервис», согласившееся выполнить работы за 94,4 млн рублей. В смету по каким-то причинам включили бетонные работы, демонтаж скамеек и урн, а также корчевку деревьев (на момент объявления конкурса ничего этого на площади уже не осталось).