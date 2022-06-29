Глава Башкирии второй раз сбежал с работы

Глава Башкирии второй раз сбежал с работы
Глава Башкирии второй раз сбежал с работы
Сегодня, 18:08ОбществоНаталья БалыковаФото: vk/Радий Хабиров
Он снял видео с места нахождения.

Ранее он сообщил, что реконструкцию общественного пространства завершат к Дню республики, 11 ноября. В настоящее время здесь устанавливают колоннаду, уже готово основание памятника генералу Шаймуратову.

«Опять сбежал с работы. Все тянет и тянет меня сюда. Памятник мы делаем всем миром, посвящаем всем нашим воинам и нашему генералу. Дела идут неплохо», - написал глава республики в соцсетях.

Как сообщал mkset, дату сдачи объекта переносили уже много раз. В июне управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии объявило конкурс на благоустройства территории площади вблизи памятника и колоннады. Контракт получило уфимское «Уралагротехсервис», согласившееся выполнить работы за 94,4 млн рублей. В смету по каким-то причинам включили бетонные работы, демонтаж скамеек и урн, а также корчевку деревьев (на момент объявления конкурса ничего этого на площади уже не осталось).

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