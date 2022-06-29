Глава Башкирии второй раз сбежал с работы

Как сообщал mkset, дату сдачи объекта переносили уже много раз. В июне управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии объявило конкурс на благоустройства территории площади вблизи памятника и колоннады. Контракт получило уфимское «Уралагротехсервис», согласившееся выполнить работы за 94,4 млн рублей. В смету по каким-то причинам включили бетонные работы, демонтаж скамеек и урн, а также корчевку деревьев (на момент объявления конкурса ничего этого на площади уже не осталось).