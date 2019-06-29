Вероятный виновник смертельной аварии в Белебее оказался сыном начальника отдела МВД

Речь идет о видео , на котором неизвестный на погрузчике наехал на автомобиль, под которым находился мужчина. Погрузчик смял машину и уехал, а мужчина скончался на месте ДТП.

- В здании городского суда Игорь Акимов появился в сопровождении конвоя, - сообщили журналисты федерального телеканала. - Во время избрания меры пресечения прятался от телекамеры за конвоирами, был молчалив. Возможно, трезво и объективно оценивал тяжесть предъявленного обвинения. Ведь в момент задержания он был, якобы, мертвецки пьян. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Приговора он будет дожидаться в СИЗО.