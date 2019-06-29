Вероятный виновник смертельной аварии в Белебее оказался сыном начальника отдела МВД
Об этом сообщили на телеканале «Россия».
Предполагаемый виновник смертельной аварии в Башкирии оказался сыном высокопоставленного полицейского, сообщили в программе «Дежурная часть» телеканала «Россия».
Речь идет о видео, на котором неизвестный на погрузчике наехал на автомобиль, под которым находился мужчина. Погрузчик смял машину и уехал, а мужчина скончался на месте ДТП.
По некоторым данным, за рулем погрузчика мог быть Игорь Акимов, сын начальника отдела миграции УМВД РФ по Белебеевскому району.
- В здании городского суда Игорь Акимов появился в сопровождении конвоя, - сообщили журналисты федерального телеканала. - Во время избрания меры пресечения прятался от телекамеры за конвоирами, был молчалив. Возможно, трезво и объективно оценивал тяжесть предъявленного обвинения. Ведь в момент задержания он был, якобы, мертвецки пьян. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Приговора он будет дожидаться в СИЗО.