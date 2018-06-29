«Яндекс» внедряет рекламу с распознаванием лиц

Ролики транслируются на больших экранах в зданиях, торговых точках и прочих местах. Об этом пишет RNS.

Функция распознавания лиц позволяет системе подбирать рекламу для каждого конкретного человека. Технология следит за числом уникальных просмотров, а также полом и возрастом зрителя. Система подбирает для конкретного посетителя рекламу, которая того может заинтересовать.