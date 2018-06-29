«Яндекс» внедряет рекламу с распознаванием лиц
Сегодня, 16:51Общество
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Компания «Яндекс» совместно с агентством Addreality приступила к реализации видеорекламы с распознаванием лиц.
Ролики транслируются на больших экранах в зданиях, торговых точках и прочих местах. Об этом пишет RNS.
Функция распознавания лиц позволяет системе подбирать рекламу для каждого конкретного человека. Технология следит за числом уникальных просмотров, а также полом и возрастом зрителя. Система подбирает для конкретного посетителя рекламу, которая того может заинтересовать.
Система покупает рекламный ролик на интернет-аукционе и показывает контент на цифровой панели, независимо от его количества. Весь процесс длится ровно столько, сколько человек находится перед экраном. Далее на счет организации, которая разместила в своем здании рекламу, приходит оплата за данный просмотр.
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