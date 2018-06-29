В Туймазинском индустриальном колледже рассказали о специальностях

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (наименование квалификации базовой подготовки – техник)

Эта специальность – одна из востребованных специальностей на рынке труда в настоящее время. Миллионы людей в повседневной жизни – на работе и в быту – имеют дело с электротехническими устройствами, с электрическим оборудованием. Жизнь современного человека немыслима без использования электрической энергии.

Специальность занимает важное место в области производства. Эта область техники, занимающаяся вопросами поддержки надёжности электрического и электромеханического оборудования и готовности его к работе, а также восстановлением его работоспособности в процессе эксплуатации.

Технология машиностроения (наименование квалификации базовой подготовки – техник)

Страна ставит цель занимать лидирующие позиции в науке, технике, технологии и производстве, поэтому без машиностроения обойтись невозможно. Наши президент и премьер-министр говорят о том, что экономисты и юристы – это хорошо, но хотелось бы видеть больше энергичных молодых техников, инженеров – а это кадры для машиностроения.

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий (наименование квалификации базовой подготовки – техник)

Потребность в специалистах данного профиля достаточно высокая у предприятий всех регионов России, так как обучение данной специальности проводит всего 4 колледжа по России, в том числе в Башкирии – мы единственный колледж.

Студенты познают «тайны» технологии и процессов, протекающих при изготовлении изделий из удивительного мира различных видов керамики, стекла и других композиционных материалов.

Сварочное производство (наименование квалификации базовой подготовки – техник)

Специалисты-сварщики нужны самым различным отраслям производственной деятельности. Безграничны области применения сварки, велик в стране и объем сварочных работ. Ни одно промышленное предприятие сферы обслуживания, машиностроения, транспорта, сельского хозяйства и даже космические технологии не могут обойтись без сварки.

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (наименование квалификации базовой подготовки – бухгалтер)

Современный бизнес – это совокупность множества тонкостей, расчетов, вычислений, разнообразных форм анализа и прогнозирования. Также в деловой сфере необходимо вести отчет перед разными контролирующими органами. Всем этим занимаются специалисты с профильным образованием – экономика и бухгалтерский учет.

Перечень профессий колледжа:

Мастер общестроительных работ

Эту строительную профессию можно получить в нашем колледже. Будущие мастера общестроительных работ постигают азы своей профессии за партами, в лабораториях и на практических занятиях под руководством опытных преподавателей и мастеров производственного обучения.

Выпускник сможет работать на предприятиях строительства, а также в других отраслях. Профессия Мастер общестроительных работ в настоящее время востребована в нашем регионе.

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Можно с уверенностью сказать, что сварка на сегодняшний день – это одна из основ развития человечества. Труд сварщика – это почти искусство. Опытный мастер, как скульптор, создает из металла изделия различной формы.

Слесарь

Любая техника не может работать вечно, рано или поздно механизмы нужно чинить. На предприятиях работают специальные службы, в состав которых входят слесари.

Слесарь – это, прежде всего, мастер по обработке металла. Человек подобной профессии незаменим как в промышленном, так и в частном секторе. Ведь именно слесарь берется за починку сломанных механизмов, настройку машин, ремонт водопровода, и даже вскрытие замков и дверей.

Профессия слесаря предполагает занятие сборкой, ремонтом и эксплуатацией разных видов техники. Услуги слесаря востребованы на любом этапе производства, например для устранения неисправностей в оборудовании, сантехнических, телекоммуникационных и электрических системах. Поэтому профессия слесаря довольно востребована.

Слесарь по ремонту строительных машин