В США радиолюбители услышали приказ о запуске термоядерных ракет
Сегодня, 16:49Общество
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В ночь на среду радиолюбители из США перехватили сообщение своих военных.
Распоряжение стратегическому бомбардировщику B-52 отдавал представитель американской армии. Об этом пишет RNS.
В перехваченном гражданскими сообщении говорилось о действиях при чрезвычайной обстановке. Речь шла о мощном бомбовом ударе с применением оружия массового поражения. Получив приказ самолет B-52 должен был выпустить не менее 20 крылатых ракет с термоядерными боеголовками по ранее заданным целям.
Как удалось установить, в эту ночь военные проводили учения, на которых отрабатывали возможный ядерный удар по потенциальному противнику. В маневрах участвовали боевые воздушные суда B-2 Spirit и самолеты управления и связи E-6 Mercury.
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