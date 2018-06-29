Среди 15 мегаполисов в Уфе больше всего удорожают комуслуги

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование роста тарифов в 15 городах с населением более 1 млн человек, проведенное Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ).

В семи из 15 городов были превышены предельные индексные платы, установленные по регионам. В эту семерку вошли Уфа, Екатеринбург, Омск, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Пермь.

Если в среднем по региону сохраняется уровень, утвержденный правительством РФ, законодательством разрешается тарифным органам превышать региональные индексы в отдельных муниципалитетах.

Среди 15 мегаполисов максимальный прирост совокупной платы за комуслуги в 2018 году прогнозируется в Уфе (6,9%), минимальный – в Нижнем Новгороде (2,9%).