Росимущество определило выплату первых в истории РОСНАНО дивидендов

Заместитель председателя правления и исполнительный директор УК «РОСНАНО» Борис Подольский рассказал, что члены совета директоров компании и Росимущество (единственный акционер «РОСНАНО») поддержали предложение руководства относительно выплаты дивидендов единогласно. Кроме этого, он подчеркнул, что в течение последних четырех лет финансовые результаты деятельности компании были высокими. А в этом году «РОСНАНО» впервые за историю своего существования направила больше 50% прибыли в пользу государства.