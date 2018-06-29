Мошенники похищают деньги у пользователей WhatsApp

Мошенники обманным путем подписывали пользователей мессенджера на платные сервисы, которые обходились им в 50 долларов в месяц. Сначала пользователь получал сообщение от человека, который находится в его списке контактов. «Друг» рассказывал, что можно бесплатно получить подарок в честь дня рождения какого-нибудь бренда одежды или обуви. После этого пользователь получал ссылку на сайт компании, который был копией оригинальной страницы. В адресе сайта был заменен один из символов, так что пользователь не замечал, что это ссылка на фейковый ресурс. Об этом пишет газета «Известия».