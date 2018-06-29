Кулуарная паутина, или Как хаир стал поводом для скандала перед выборами

Медиакорсеть предложила Рустаму Хафизову высказать свое мнение по поводу информации, которая поступила журналистам на мессенджеры Whatsapp во время 25-й конференции республиканского отделения КПРФ, состоявшейся в прошлые выходные в Уфе.

Напомним, в разосланном сообщении содержалась ссылка на публикацию о том, что коммунист Радик Галлямшин якобы решил расстаться с партбилетом из-за того, что никто в партийном руководстве не отреагировал на его требование провести расследование исчезновения 300 тысяч рублей. Данную сумму шесть лет назад Радик Галлямшин передал через однопартийца Ильгама Галина в партийную кассу. Средства, предназначенные для организации агитации на выборах и приобретения канцтоваров для Калининского райкома партии, пропали. Однако до партийной кассы средства не дошли, и их судьба до сих пор неизвестна. У Рустама Хафизова есть свое мнение по поводу того, почему данная история, случившаяся еще в 2012 году, оказалась обнародована именно сейчас, в канун старта предвыборной кампании.

- По поводу того случая шестилетней давности могу сказать, что лично для меня этот вопрос закрыт много лет назад. Я воспринимал и воспринимаю финансовую помощь, которую я оказываю из своих личных средств, как хаир – помощь, благодеяние, совершенное мусульманином. То, как получатель средств, поступает с ними, пусть остается на его совести, - рассказал Рустам Хафизов. - Дальнейшее развитие событий зависит от партийного руководства, которое раньше уже не раз проявляло свою мудрость в различных сложных ситуациях.

В данном случае, на мой взгляд, гораздо большее значение имеет тот факт, что информация об этом происшествии была предана гласности именно в канун выборов. Главное для меня, чтобы действия отдельных личностей не наносили ущерб репутации нашей партии, а все намерения были направлены только на благо партии и внутрипартийного товарищества.