Госсобрание Башкирии приняло новый закон против пробок в часы-пик

Через неделю, 7 июля, должен вступить в силу новый закон, принятый депутатами Госсобрания Башкирии, который должен, по мнению парламентариев, сократить количество пробок в городах региона.

Как пояснил спикер башкирского парламента Константин Толкачев, такой же закон был принят Госдумой России в конце прошлого года, он касался дорог федерального значения.

- Регионы и органы местного самоуправления вправе распространить аналогичные требования на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, - пояснил Константин Толкачев. - Не все места примыкания к дорогам таких объектов оборудованы должны образом, что нередко влечёт за собой затруднение в движении транспорта и образование пробок в часы пик.