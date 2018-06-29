Евросоюз потребовал от России признать вину в уничтожении рейса MH17

Соответствующий документ был принят на саммите ЕС. Об этом пишет RNS.

Евросовет согласен с резолюцией СБ ООН 2166, посвященной атаке на рейс MH17. Ведомство предложило России признать свою вину и начать помогать следствию. Это необходимо для установления правды и справедливости.

Напомним, Boeing-777-200 Malaysian Airlines был сбит над Донбассом в середине июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали все находившиеся на борту люди — 298 человек.

Международная следственная группа уже обнародовала итоги своей работы. Эксперты выяснили, что боинг был сбит ЗРК «Бук», который стоял на вооружении 3-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России.

Круг подозреваемых в уничтожении самолета людей сузился до нескольких десятков человек. Нидерланды и Австралия уже официально предъявили России обвинения в совершении этого преступления.