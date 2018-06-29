Элвин Грей выложил в соцсети видеоотчет о своей поездке в Дубаи

В соцсетях стремительно набирает просмотры видеорепортаж о поездке любимца публики, артиста башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, в Дубаи.

В процессе автомобильной поездки по городу, а затем прогулки по торговому комплексу «Дубаи-молл» Радик поделился своей точкой зрения на многие актуальные вопросы.

Так, он рассказал, в частности, как сочиняет музыку. Оказывается, Радик представляет в голове, как зрители будут танцевать под нее, с каким ощущением они будут слушать его музыку, и это помогает ему сочинять хиты.

Еще любимец публики признался, что не гонится за модой на красивые шмотки, а просто любит эксклюзивные и качественные вещи и покупает их только по мере необходимости.

В конце видеоролика стало понятно, то Радик приехал в Дубаи не отдыхать, а работать – его пригласили выступить на каком-то празднике.

- А теперь отсюда полечу в Екатеринбург, - сообщил певец. – Вот так и живу – нынче здесь, завтра там.

Что касается своей популярности, артист признался, что она его не раздражает, хотя и приходится ходить по улицам в капюшоне. «Хотя так ли уж часто он просто так ходит по улицам?» - наверняка задались вопросами сразу многие его поклонники.