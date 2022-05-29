В Стерлитамаке открылся виртуальный концертный зал

28 мая в Стерлитамаке на базе библиотеки-филиала № 3 Центральной библиотечной системы открылся виртуальный концертный зал.
На выделенные средства для читального зала библиотеки — филиала № 3 ЦБС Стерлитамака было приобретено и смонтировано современное оборудование для показа концертов: широкоформатный экран, высококачественные акустические системы, компьютер и другие комплектующие. Также был проведён косметический ремонт самого читального зала с заменой освещения на энергосберегающее.
Всероссийский виртуальный концертный зал — масштабный проект Министерства культуры России, благодаря которому жители многих уголков страны получают возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. ВКЗ позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов во всех регионах Российской Федерации как в режиме прямых трансляций, так и в записи. Цель проекта — расширить доступность академического музыкального искусства и объединить всю территорию страны в единое культурное пространство, используя передовые информационные технологии.
Впрочем, виртуальные залы являются таковыми только номинально — на деле это обычные залы, куда транслируется картинка и звук. Ещё одно преимущество таких площадок заключается в том, что человек, который находится в виртуальном зале, зачастую видит более качественную картинку, чем зрители на реальном концерте. Съёмка происходит с пяти камер и с использованием разных ракурсов — видны лица музыкантов, работа дирижёра, поэтому появляется возможность взглянуть на концерт с точки зрения визуальной концепции.
Залы могут быть открыты практически в любом месте, где установлено необходимое для приема сигнала оборудование: в филармониях, домах культуры, клубах, библиотеках, кинотеатрах и музеях.
— Благодаря национальному проекту «Культура» в Стерлитамаке будет создано ещё одно культурное пространство. Это огромный вклад в культурное развитие нашего города в разных видах искусства. Мы будем подключаться к культурным площадкам разных городов, — сказала заведующая отделом искусства модельной библиотеки-филиала № 3 заслуженная артистка РБ Ольга Франц.