Не по зубам: чего ждать от российской стоматологии в эпоху новых санкций

Но при этом прайсы тревожно растут. Например, отбеливание зубов приближается в некоторых клиниках к 30 тыс. руб. А лечение кариеса у детей резво приближается к ценнику от 5000 + пломба 2600 + анестезия 600 рублей. Что касается протезирования, цена за один винир колеблется от 14 тыс. до 46 тыс. рублей. При этом завтра или послезавтра цены могут быть в 3-4 раза дороже.