Всероссийский «Выпускной вечер» пройдет онлайн

В министерстве заявили, что очные встречи выпускников могут проводиться только в регионах, где уже начался третий этап снятия ограничений. При этом необходимо следить за тем, чтобы были соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.

Ведомство сообщает, что в этом году выпускается порядка 700 000 старшеклассников. Главным мероприятием будет федеральный «Выпускной вечер». Он пройдет во всех регионах страны, а завершит мероприятие фестиваль «Алые паруса», пишут «Новые известия».

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, выпускной — это традиция, которая объединяет бывших школьников, учителей и родителей.

«Теплые эмоции, пережитые на выпускном, добрые слова, счастливые моменты — это те воспоминания, которые будут греть всю жизнь, давать силы и воодушевлять. Поэтому мы обязаны сохранить эту традицию для ребят», — подчеркнул Кравцов.

При этом министр напомнил, что в большей части субъектов Российской Федерации ситуация с заболеваемостью COVID-19 все еще не стабилизировалась. Проведение выпускных в очном формате может поставить под угрозу жизнь присутствующих на празднике. Кравцов призвал учителей и родителей показать молодежи пример ответственного поведения.

Министерство просвещения рекомендует в июне провести онлайн-мероприятия, а традиционную встречу в живом формате перенести на осень.