Вице-губернатор Челябинской области объяснила рост заболеваемости COVID-19

Она добавила, что жители региона массово нарушали режим самоизоляции в эти дни, сообщает kursdela.biz 28 мая.

Гехт отметила, что первый прирост наблюдался в период майских праздников. После этого начался спад. Затем, через 7-14 дней после второго потока праздников, вновь последовал прирост заболевших. Можно сделать вывод, жители региона не с полной ответственностью подошли к режиму изоляции, добавила она.

Вице-губернатор добавила, что заболевание в основном фиксируется в крупных городах — Челябинске, Миассе, Магнитогорске.

В региональном Минздраве подчеркнули, что рост числа заболевших может быть связан с увеличением числа проводимых тестов.