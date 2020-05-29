Вице-губернатор Челябинской области объяснила рост заболеваемости COVID-19
Вчера, 18:25ОбществоФото: pixabay.com
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По словам вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, резкий рост числа заболевших коронавирусом произошел после заражения в период майских праздников.
Она добавила, что жители региона массово нарушали режим самоизоляции в эти дни, сообщает kursdela.biz 28 мая.
Гехт отметила, что первый прирост наблюдался в период майских праздников. После этого начался спад. Затем, через 7-14 дней после второго потока праздников, вновь последовал прирост заболевших. Можно сделать вывод, жители региона не с полной ответственностью подошли к режиму изоляции, добавила она.
Вице-губернатор добавила, что заболевание в основном фиксируется в крупных городах — Челябинске, Миассе, Магнитогорске.
В региональном Минздраве подчеркнули, что рост числа заболевших может быть связан с увеличением числа проводимых тестов.
За последние сутки в Челябинской области было выявлено 148 заразившихся COVID-19.
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