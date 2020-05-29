В Уфе на судоремонтно-судостроительном заводе прошли обыски

В издании сообщили, что сотрудники регионального УФСБ проверяли документы. Также была изъята вся финансовая документация, в отношении руководства ведется проверка.

Источник передал журналистам, что проверяют обоснованность расходования средства, которые были выделены Региональным фондом на антикризисные мероприятия. В числе сделок проверяют расходование средства, выделенных на ремонт теплохода «Чайка».