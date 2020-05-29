В Уфе на судоремонтно-судостроительном заводе прошли обыски
Вчера, 17:08ОбществоАлия ФатхиеваФото: из социальных сетей
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Обыски, по информации «Коммерсантъ-Уфа», прошли на заводе в конце мая.
В издании сообщили, что сотрудники регионального УФСБ проверяли документы. Также была изъята вся финансовая документация, в отношении руководства ведется проверка.
Источник передал журналистам, что проверяют обоснованность расходования средства, которые были выделены Региональным фондом на антикризисные мероприятия. В числе сделок проверяют расходование средства, выделенных на ремонт теплохода «Чайка».
Силовики считают, что тендеры на ремонт теплохода якобы не проводились, а подрядчикам перечислялся аванс, плюс их деятельность не была профильной.
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