В Уфе на два дня частично перекроют улицу Кирова

Сообщается, что перекрытие запланировано на два дня – с 20:00 29 мая до 20:00 31 мая в связи со строительно-монтажными работами канализации и водоснабжения.

Движение, по данным муниципалитета, ограничат возле 130-го дома. В настоящий момент на улице Кирова ремонтируют также водоснабжение в районе перекрестка с улицей Ленина.