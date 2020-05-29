Фото: Администрация Уфы
В Уфе на два дня частично перекроют улицу Кирова
Вчера, 11:02ОбществоАлия Фатхиева
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Власти столицы Башкирии сообщили о перекрытии участка из-за ремонта трубопровода.
Сообщается, что перекрытие запланировано на два дня – с 20:00 29 мая до 20:00 31 мая в связи со строительно-монтажными работами канализации и водоснабжения.
Движение, по данным муниципалитета, ограничат возле 130-го дома. В настоящий момент на улице Кирова ремонтируют также водоснабжение в районе перекрестка с улицей Ленина.
Гостей столицы и жителей города просят с пониманием отнестись к введенным неудобствам и заранее планировать свой маршрут движения.
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