В одном из районов Башкирии с коронавирусом госпитализировали целую семью

Издание «На земле Салавата» со ссылкой на представителя администрации Салаватского района Гузель Сафиуллину сообщает, что у старшего сына госпитализированной ранее вместе с семье медработницы Малоязовской больницы, также обнаружили новую коронавирусную инфекцию.

В настоящий момент на лечении в инфекционном отделении Месягутово находятся вся семья. Всего официально в районе зарегистрирован COVID-19 у восьми человек. Госпитализирован также с двусторонней пневмонией и сотрудник ОГИБДД Салаватского района, который работал в экипаже вместе с супругом вышеупомянутой медработницы.