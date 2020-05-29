В одном из районов Башкирии с коронавирусом госпитализировали целую семью
Вчера, 14:41ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В Салаватском районе сообщили о цепочке заражений COVID-19.
Издание «На земле Салавата» со ссылкой на представителя администрации Салаватского района Гузель Сафиуллину сообщает, что у старшего сына госпитализированной ранее вместе с семье медработницы Малоязовской больницы, также обнаружили новую коронавирусную инфекцию.
В настоящий момент на лечении в инфекционном отделении Месягутово находятся вся семья. Всего официально в районе зарегистрирован COVID-19 у восьми человек. Госпитализирован также с двусторонней пневмонией и сотрудник ОГИБДД Салаватского района, который работал в экипаже вместе с супругом вышеупомянутой медработницы.
Что касается трудовых мигрантов, работающих в тепличном хозяйстве города Усть-Катава, то там новых заражений не нашли.
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