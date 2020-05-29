В одном из районов Башкирии обнаружен очаг бешенства
Вчера, 11:31ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В Россельхознадзоре сообщили о вспышке опасного заболевания в Чишминском районе.
По информации ведомства вспышка бешенства началась у домашних животных в Чишминском районе. Заболевание, по информации пресс-службы было обнаружено 20 мая.
Инфекцию нашли у домашней собаки в садовом товариществе «Локомотив-4». Пока что достоверно известно об одном случае, но в настоящий момент на территории уже введен строгий карантин.
Во время карантина запрещена торговля мясом животных, выставки, вывоз питомцев за пределы закрытого участка. Сроки снятия карантина не уточняются.
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