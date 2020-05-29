В одном из районов Башкирии обнаружен очаг бешенства

По информации ведомства вспышка бешенства началась у домашних животных в Чишминском районе. Заболевание, по информации пресс-службы было обнаружено 20 мая.

Инфекцию нашли у домашней собаки в садовом товариществе «Локомотив-4». Пока что достоверно известно об одном случае, но в настоящий момент на территории уже введен строгий карантин.