В Луганске начали реставрацию памятника башкирских конников

Руководитель региона сообщил, что реставрация памятнику на братской могиле идет совместно в с руководством ЛНР. В этом месте также похоронен и легендарный генерал Минигали ШАймуратов.

«Кроме того, в прошлом году мы приняли решение о строительстве пяти спортивных и игровых площадок в городах Красный луч и Петровское. Обещание своё выполним - в знак благодарности жителям ЛНР, которые оберегали все эти годы память о наших воинах знаменитой 112-ой Башкавдивизии», – написал Хабиров на своей странице.