В Луганске начали реставрацию памятника башкирских конников
Информацию об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.
Руководитель региона сообщил, что реставрация памятнику на братской могиле идет совместно в с руководством ЛНР. В этом месте также похоронен и легендарный генерал Минигали ШАймуратов.
«Кроме того, в прошлом году мы приняли решение о строительстве пяти спортивных и игровых площадок в городах Красный луч и Петровское. Обещание своё выполним - в знак благодарности жителям ЛНР, которые оберегали все эти годы память о наших воинах знаменитой 112-ой Башкавдивизии», – написал Хабиров на своей странице.
Он также отметил, что летом в республику приедут 150 детей из ЛНР, Башкирия также передаст Краснолучинскому перинатальному центру два аппарата для выхаживания недоношенных детей. И еще - в Красном луче создаём парк имени одного из сподвижников Шаймуратова Сафы Хасанова.