В Чишминском районе Башкирии откроются 7 модульных фельдшерско-акушерских пунктов

Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в деревнях Дмитриевский, Игнатовка, Новоусманово, Нижние Термы, Альбеево, Удряк и Уразбахты. В них можно будет получить доврачебную первичную медико-санитарную помощь, квалифицированная медпомощь будет оказываться в комфортных и современных условиях. Объекты возводятся по типовому проекту и оборудуются по новым стандартам.

По словам заведующей ФАПом Равили Назаровой, которая работает в медпункте 40 лет, все это время он находился в двух маленьких комнатах, в которых не было отопления. По ее мнению, оснащение новых ФАПов может вывести сельскую медицину на новый уровень и привлечь новых сотрудников.

Главврач Чишминской районной больницы Камиль Яппаров пояснил, что в целом фельдшерско-акушерские пункты оснащаются на 868 тыс. руб.: на эту сумму закупается и медицинское оборудование, и мебель. А врачебные амбулатории оснащаются на 1,39 млн руб., поскольку в них предусмотрено оснащение и гинекологических кабинетов.