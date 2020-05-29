В Чишминском районе Башкирии откроются 7 модульных фельдшерско-акушерских пунктов
На сборку каждого ФАПа понадобится два-три дня, после чего в течение недели в них установят современное оборудование и мебель.
Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в деревнях Дмитриевский, Игнатовка, Новоусманово, Нижние Термы, Альбеево, Удряк и Уразбахты. В них можно будет получить доврачебную первичную медико-санитарную помощь, квалифицированная медпомощь будет оказываться в комфортных и современных условиях. Объекты возводятся по типовому проекту и оборудуются по новым стандартам.
По словам заведующей ФАПом Равили Назаровой, которая работает в медпункте 40 лет, все это время он находился в двух маленьких комнатах, в которых не было отопления. По ее мнению, оснащение новых ФАПов может вывести сельскую медицину на новый уровень и привлечь новых сотрудников.
Главврач Чишминской районной больницы Камиль Яппаров пояснил, что в целом фельдшерско-акушерские пункты оснащаются на 868 тыс. руб.: на эту сумму закупается и медицинское оборудование, и мебель. А врачебные амбулатории оснащаются на 1,39 млн руб., поскольку в них предусмотрено оснащение и гинекологических кабинетов.
Открытие мобильных ФАПов проходит в рамках реализации мероприятий, вошедших в нацпроект «Здравоохранение», утвержденный майским указом Президента России Владимира Путина. Главная цель программы по оснащению ФАПами районов республики — приблизить уровень развития сельской медицины к благоустроенным городским больницам. По данным Минздрава РБ, из федерального бюджета выделено 270 млн руб. на закупку ФАПов и врачебных амбулаторий. Средства направляются и на современное медоборудование.