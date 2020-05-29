В Башкириии 9-летний мальчик госпитализирован после падения в колодец
Вчера, 11:17ОбществоАлия ФатхиеваФото: Следком Башкирии
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Виновных в падении ребенка в Миякинском районе устанавливают в Альшеевском межрайонном следственном отделе.
По информации пресс-службы Следственного комитета, несчастный случай произошел 28 мая в деревне Киргиз-Мияки.
Пока что информация предварительная, известно, что 9-летний мальчик упал в яму, которая находится на дороге из-за установки водопроводного колодца. Ребенок получил повреждения и был госпитализирован в больницу, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
В настоящий момент следователи расследуют это дело, опрашивают очевидцев, осматривают место происшествия, ответственным за строительные работы планируют дать правовую оценку.
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