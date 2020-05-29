В Башкирии весенне-полевые работы приблизились к завершению
Вчера, 21:48ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ.
Региональный Минсельхоз сообщает о завершении весенне-полевых работ. По данным ведомства, на площади 1 млн 930 тыс. гектаров завершен сев зерновых и зерно-бобовых культур. Всего же необходимо засеять 2 млн 59 тыс. гектаров.
Идут к завершению работы по севу кукурузных, гречишных и других культур. В нынешнем году 54,3 тыс. гектаров площади займет гречиха.
Напомним, в этом году аграрии республики к полевым работам приступили на две недели раньше намеченного срока.
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