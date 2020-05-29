В Башкирии весенне-полевые работы приблизились к завершению

Региональный Минсельхоз сообщает о завершении весенне-полевых работ. По данным ведомства, на площади 1 млн 930 тыс. гектаров завершен сев зерновых и зерно-бобовых культур. Всего же необходимо засеять 2 млн 59 тыс. гектаров.

Идут к завершению работы по севу кукурузных, гречишных и других культур. В нынешнем году 54,3 тыс. гектаров площади займет гречиха.