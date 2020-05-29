В Башкирии рост числа больных коронавирусом снова можно назвать стремительным
Вчера, 13:25ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В Центре по мониторингу распространения коронавирусной ситуации сообщили о том, как за прошедшие сутки в регионе изменилось положение с заболевшими.
По данным экспертов, в Башкирии количество заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 79 человек. К настоящему моменту в региона официально зараженными новой коронавирусной инфекцией считается 3021 человек.
О погибших снова никаких данных нет. Всего пока что известно о 18-ти умерших. Последней жертвой была медсестра из Белебее Елена Никонорова, которую внесли в статистику только спустя три недели после смерти.
В Башкирии рассказали, 39,9% пациентов с коронавирусом – люди в возрасте от 26 до 50 лет. Число тяжелобольных вчера увеличилось и достигло 50 человек.
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