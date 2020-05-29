В Башкирии рост числа больных коронавирусом снова можно назвать стремительным

По данным экспертов, в Башкирии количество заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 79 человек. К настоящему моменту в региона официально зараженными новой коронавирусной инфекцией считается 3021 человек.

О погибших снова никаких данных нет. Всего пока что известно о 18-ти умерших. Последней жертвой была медсестра из Белебее Елена Никонорова, которую внесли в статистику только спустя три недели после смерти.