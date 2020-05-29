В Башкирии приостановили деятельность еще 4 рынков

По информации председателя комитета Алексея Гусева, в регионе выявили нарушения на рынке «Агромаркет» в Салавате, а также на торговых точках в Янауле, Верхних Кигах, Стерлитамаке. Деятельность рынков была приостановлена максимум на сутки.