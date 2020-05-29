В Башкирии приостановили деятельность еще 4 рынков
Вчера, 16:10ОбществоРоман ФаткуллинФото: Медиахолдинг1Mi
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Госкомитет по торговле в Башкирии отчитался о закрытии рынков, где выявлены санитарные нарушения в период коронавируса.
По информации председателя комитета Алексея Гусева, в регионе выявили нарушения на рынке «Агромаркет» в Салавате, а также на торговых точках в Янауле, Верхних Кигах, Стерлитамаке. Деятельность рынков была приостановлена максимум на сутки.
В числе наиболее распространенных нарушений назвали отсутствие перчаток и масок. Пока что нарушения устранены, всего было проверено 15084 организаций. С нарушителями провели разъяснительную беседу.
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