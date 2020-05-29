В Башкирии по-прежнему большое количество тяжелобольных с коронавирусом
Вчера, 15:27ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В региональном минздраве сообщили о состоянии заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
По информации ведомства, предоставившем данные по состоянию на 29 мая, в Башкирии из 3105 пациентов с подтвержденным коронавирусом 920 человек проходят лечение в больнице.
Сообщается, что тяжелых больных – 39 человек, из них 10 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. Амбулаторно лечатся, то есть за пределами больницы, 1139 человек. За сутки есть и те, кому удалось выписаться из больницы, таких всего 21 человек.
Суточное число заболевших пневмонией превысило 77 человек, все они обследованы на коронавирусную инфекцию. На наличие COVID-19 обследовано 6947 человек, всего проверили 217 637 человек.
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