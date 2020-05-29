В Башкирии начали подготовку к смягчению установленного режима из-за коронавируса

По его словам, в настоящий момент прорабатываются следующие этапы снятия ограничений в больницах. Над документом работают министры профильных ведомств. Планируется, что проработанные варианты Радию Хабирову представят уже 29 мая.

Указ об изменения планируют подписать 1 июня, но только в случае, если не будет ухудшения ситуации с коронавирусом. Руководитель региона сделал заявление, что очередные смягчения вступят в силу с 16:00 1 июня 2020 году. Указ будт подписан в день выхода положения.