В Башкирии число зараженных коронавирусом медиков достигло 500 человек

Напомним, что совсем недавно министр здравоохранения Максим Забелин отчитывался, что в республике заразились всего 300 медицинских работников. По данным профсоюза, сейчас в регионе сотрудники медучреждений уже начали получать страховые выплаты при заражении, и к 27 мая Фонд страхования выплатил 895 тысяч рублей, всего пока что на страховку подали 138 человек.

«Заболевшие есть во многих больницах, перепрофилированных под госпитали. Сказывается и усталость медиков, которые третий месяц работают в режиме цейтнот», – отметили представители профсоюза.

По упрощенной схеме, которая была установлена с мая этого года, можно получить страховую выплату 68,8 тысяч рублей. Однако такая схема, объяснил технический инспектор труда республиканского комитета работников здравоохранения Альберт Абукаев, предполагает, что работник должен работать в красной зоне, иметь подтвержденные тесты на коронавирус, пройти стационарное лечение, в установленный диагноз должен войти ОРВИ, вирусная пневмония, легочный отек и так далее. То есть, отмечает эксперт, если медик заболел на в красной зоне, а как в случае с РКБ, где карантин объявлен 6 апреля, а о заражениях сообщили раньше, то четкого объяснения нет.