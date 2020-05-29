В Башкирии число зараженных коронавирусом медиков достигло 500 человек
Информацию о том, что количество врачей достигло 507 человек, сообщили в региональном профсоюзе медицинских работников.
Напомним, что совсем недавно министр здравоохранения Максим Забелин отчитывался, что в республике заразились всего 300 медицинских работников. По данным профсоюза, сейчас в регионе сотрудники медучреждений уже начали получать страховые выплаты при заражении, и к 27 мая Фонд страхования выплатил 895 тысяч рублей, всего пока что на страховку подали 138 человек.
«Заболевшие есть во многих больницах, перепрофилированных под госпитали. Сказывается и усталость медиков, которые третий месяц работают в режиме цейтнот», – отметили представители профсоюза.
По упрощенной схеме, которая была установлена с мая этого года, можно получить страховую выплату 68,8 тысяч рублей. Однако такая схема, объяснил технический инспектор труда республиканского комитета работников здравоохранения Альберт Абукаев, предполагает, что работник должен работать в красной зоне, иметь подтвержденные тесты на коронавирус, пройти стационарное лечение, в установленный диагноз должен войти ОРВИ, вирусная пневмония, легочный отек и так далее. То есть, отмечает эксперт, если медик заболел на в красной зоне, а как в случае с РКБ, где карантин объявлен 6 апреля, а о заражениях сообщили раньше, то четкого объяснения нет.
«Проблема в том, что сегодняшняя ситуация с новой коронавирусной инфекцией это нестандартная и до конца неизученная проблема. Нормативная база, как говорится,пишется с «колес», предусмотреть и прописать все возможные ситуации не представляется возможным. По системным вопросам будем обращаться в Минздрав России, правительство РФ, Федеральный Фонд социального страхования. Но мы четко понимаем, что если медицинский работник оказывал медицинскую помощь пациентам с ковидом или с иными заболеваниями, указанными в распоряжении правительства 1272-р, и после этого сам инфицировался, то мы будем добиваться объективного расследования каждого случая», – пояснили в профсоюзе.