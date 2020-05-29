В Башкирии чиновница возмутилась отказом девушки работать за 18 тысяч рублей в месяц

Вице-премьер и министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова возмутилась приоритетами граждан. Ей показалось неправильным, что при достаточно высоком на сегодняшний день уровне безработицы люди предпочитают получать пособие вместо того, чтобы устроиться хоть на какую-нибудь должность.

В пример чиновница привела молодую девушку, которая отказалась работать за 18 тысяч рублей.

— Вы говорите, безработица? В центре занятости Октябрьского района Уфы инспектор поведала мне буквально о сегодняшнем разговоре с ищущей работу девушкой. Ей предложили работу в самом ЦЗН. Зарплата на руки 18 тысяч в месяц. Государственное учреждение, все солидно. Но девушка сказала, да вы что? За такие деньги такая сложная работа? Не, я лучше на пособие поживу, — рассказала Ленара Иванова в социальных сетях.

Фото: facebook.com

Помимо этого, министр труда отметила, в региональных центрах занятости населения действительно нужны новые кадры. Нагрузка на нынешних сотрудников, по сравнению с прошлым годом, выросла минимум в 4 раза.

— Но наши девочки - настоящие герои! Они делают все, остаются вечером, работают в выходные, чтобы только побыстрее назначить человеку пособие по безработице и начислить на карточку деньги. Уверена, где-то есть те, кто готов влиться в наши дружные ряды, прийти на работу в службу занятости. Мы ждём вас! — призвала к труду Ленара Иванова.

Стоит отметить, что её посыл на сей раз не встретил массового одобрения у подписчиков. Многие посчитали, что девушка, отказавшаяся от такой зарплаты при отсутствии возможности на подработку, поступила разумно.