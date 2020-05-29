Ушел из жизни лидер марийского движения Башкирии Павел Бикмурзин

Как сообщили в Доме дружбы народов Башкирии, Павел Бикмурзин скоропостижно скончался сегодня, 29 мая. Ему было 63 года.

Павел Бикмурзин - уроженец деревни Старо-Акбулатово Мишкинского района.

В 1973 году закончил философский факультет Уральского государственного университета им. А.М.Горького. Трудовую деятельность начал в 1975 году в Уфимском филиале Московского технологического института (в настоящее время УГУЭС).

В 1983 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук в ЛГУ им. А.А.Жданова. По его инициативе в 1996 году была открыта ныне наиболее востребованная среди абитуриентов Уфимской государственной академии экономики и сервиса специальность «Социально-культурный сервис и туризм». Автор более 40 научных и научно-методических работ.

С 1995 года являлся лидером марийского общественного движения РБ, возглавлял Региональную марийскую национально-культурную автономию «Эрвел Марий» РБ. С 1996 г. по 2001 г. возглавлял Центр национальных культур «Дружба» Республики Башкортостан. Неоднократно избирался членом Всемарийского Совета «Мер Канаш», являлся сопредседателем Ассамблеи финно-угорских народов РБ, членом Совета Ассоциации финно-угорских народов РФ, Президиума Ассамблеи народов РБ, Общественного совещания при Президенте РБ. Награжден орденом «Дружбы народов». Благодаря Павлу Исадыковичу массовое исполнение народного марийского танца «Кандыра» на Открытом региональном конкурсе-фестивале «Серебряная веревочка» попало в Книгу рекордов Гиннеса.

С 1999 г. являлся полномочным представителем Республики Марий Эл в Республике Башкортостан. Награжден Почетной грамотой министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой Государственного собрания Республики Марий Эл. «Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл».

«Уход нашего дорогого Павла Исадыковича большая потеря не только для марийцев Башкортостана, но и для всей республики, - говорит социолог Ильгиз Султанмуратов, председатель Дома дружбы народов Башкирии. - С самого начала он стоял во главе процессов национально-культурного возрождения марийцев, создания Дома дружбы народов РБ, Ассамблеи народов РБ. Учёный, философ, патриот, чьи дельные советы и рекомендации всегда были услышаны и во-многом формировали важные аспекты национальной политики в нашем регионе. Выражаю соболезнование родным и близким, скорбим с вами!»