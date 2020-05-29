Стало известно, в каких больницах Башкирии лечатся больные коронавирусом

На сегодняшний день на лечении в стационарах находятся 920 пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Всего в республике инфицированы 3189 человек. 1049 из них - выздоровели.

Оказалось, больше всего больных по данным на 29 мая находится в уфимской 18-й больнице - 147 человек. В Нефтекамской городской больнице сейчас лечат от коронавируса 74 пациента, в РКБ имени Куватова - 70, в клинике БГМУ - 67 пациентов.

В больнице №8 города Уфы находятся 52 зараженных, в Стерлитамакской больнице №2 - 44 человека, столько же в Салаватской городской больнице. 43 пациента лечат в центральной больнице Кумертау, на одного пациента меньше в уфимской больнице №5. 40 человек находятся в РКИБ города Уфы.

От 15 до 25 пациентов лежат в Ишимбайской ЦРБ, ГКБ Демского района, Белебеевской ЦРБ, Чишминской и Верхне-Татышлинской ЦРБ. От 10 до 14 зараженных пациентов лечатся в Месягутовской и Дюртюлинской ЦРБ, ГКБ №10 города Уфы, Исянгуловской ЦРБ, уфимской 13-й больнице, Туймазинской, Бирской и Верхнеяркеевской ЦРБ.