Омбудсмен планирует ограничить лекарственные аборты

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в аптеках страны необходимо ограничить продажу лекарств для абортов.
По ее мнению, это связано с правами на жизнь и защитой ребенка о насилия, пишут “Известия”,
Также она предложила изменить структуру медучреждений таким образом, при котором они были бы заинтересованы в сохранении беременности.
Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, материнства и детства предложила запретить аборты во время пандемии.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей