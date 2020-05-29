Охотникам Чувашии компенсируют затраты на отмененную охоту

Отмечается, что правом перенести госпошлину (650 рублей) на следующий год могут воспользоваться более 200 охотников. Для этого необходимо подать заявление о переносе в Дирекцию по охране животного мира и ООПТ или в министерство. К нему необходимо будет приложить копию документа об оплате госпошлины и копию разрешения на добычу пернатой дичи на весну 2020 года, пишет infox.ru.