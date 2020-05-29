Охотникам Чувашии компенсируют затраты на отмененную охоту

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Жителям Чувашской республики, которые понесли затраты из-за несостоявшегося отстрела пернатой дичи, компенсируют потери. Уплаченную госпошлину перенесут на следующий год.
Напомним, врио губернатора республики отменил охоту на пернатую дичь, чтобы ограничить распространение коронавируса.
Отмечается, что правом перенести госпошлину (650 рублей) на следующий год могут воспользоваться более 200 охотников. Для этого необходимо подать заявление о переносе в Дирекцию по охране животного мира и ООПТ или в министерство. К нему необходимо будет приложить копию документа об оплате госпошлины и копию разрешения на добычу пернатой дичи на весну 2020 года, пишет infox.ru.
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