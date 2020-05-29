Незаменимый и неотменяемый: как в Башкирии будут сдавать ЕГЭ в эпоху коронавируса

В России все же определились с датами проведения ЕГЭ — ключевой точкой в многоточии учебного года, размазанного по летним каникулам из-за перехода на дистанционное образование. Основная часть экзамена пройдет в июле со всеми возможными мерами предосторожности: пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, учеников рассадят зигзагом на расстоянии не менее 1,5 м, на входах будут замерять температуру, а аудитории — дезинфицировать, как автобусы. Самый массовый экзамен — по русскому языку — разделят на два дня, чтобы избежать скопления людей в аудиториях. В Башкирии, по заверениям регионального Минобра, будут приняты «строжайшие меры безопасности».

Не дождетесь

Немалая часть родителей, которая увидела в поспешно внедренном дистанционном обучении лишь «трату времени» («Первые дни нервотрепки с висящими образовательными площадками сменились на абсолютно никому ненужные занятия по скайпу для галочки»), считает, что чем дальше происходил перенос экзаменов, тем хуже результаты. Причина — измотанность бесконечной подготовкой, что провоцирует апатию и выгорание.

— ЕГЭ сам по себе в довирусную эпоху был достаточно стрессовым, а сейчас тем более. Родителей же больше всего раздражает неопределенность. Многие сейчас не могут правильно выстроить отношения с репетиторами. Одни перешли на занятия по скайпу, другие — пока ждут лучших времен, третьи — подпольно встречаются очно с педагогами на свой страх и риск, — отмечает одна из родительниц.

Схожего мнения и директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова — по ее словам, выпускники оказались в психологически непростой ситуации, которая не связана с недоосвоением учебной программы.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

— ЕГЭ, несмотря на все проблемы — а их было много, мы об этом знаем хорошо — все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, — понятные, справедливые и, на мой взгляд, уже достаточно удобные, — подчеркнул Владимир Путин на одном из своих онлайн-выступлений.

Как бы заманчиво ни было проведение ЕГЭ во время стабильно большого прироста больных (ежедневно в стране фиксируют более 8 тыс. зараженных), учителя считают, что за два месяца «удаленки» вся интенсивная подготовка, проходившая до пандемии, может сойти на нет. Член совета межрегионального профсоюза «Учитель» Марина Шарова подчеркивает, что дети высокого уровня сейчас используют время для самоподготовки, но при этом в 11 классе есть дети с низким уровнем мотивации — и это большая проблема. По ее словам, некоторые ученики порой просто не выходят на связь, поэтому их уровень знаний даже не сохраняется, а падает. При этом определенности и конкретики нет, судя по всему, не только в Башкирии, но и по всей стране.

— Главная особенность данного периода: ничего не ясно, — отмечает Марина Шарова. — В предыдущие годы был четкий график, все знали, на какой день выходят, на какой экзамен, по какому предмету. Сегодня мы ничего не знаем: посмотрели по телевидению, ждем приказа. Приказа не дождались. Затем Владимир Путин объявил — начинаем 29-го. Вот с этого момента мы ждем, что скажет министерство. Министр Кравцов сказал: ждем бумаг. Мы, педагоги, пока ни под чем не расписывались, ни с чем не были ознакомлены, потому что никто ничего не знает. Все, что мы знаем, это то же самое, что знает вся страна: в аудитории будет восемь человек, количество кабинетов будет увеличено, русский язык будет в два дня. Четких инструкций еще не прописано. Нет списков тех, кто будет работать в пунктах. Количество людей, которые прошли обучение и уже занесены в базу ЕГЭ, организаторов ЕГЭ, недостаточно. Нас предупредили только, что работать будут все.

Всегда быть в маске

Дополнительная сложность ЕГЭ в этом году — использование перчаток и масок во время самого экзамена. Учитывая, что лето будет в самом разгаре, сосредоточиться в таком облачении будет еще сложнее обычного. С одной стороны, необходим масочный режим или нет, будет решать каждый регион самостоятельно в зависимости от показателей, с другой — при отмене режима самоизоляции (индекс в Уфе 29 мая — 1,1) и неспадаемом приросте зараженных хочется всех одеть в противочумные костюмы. Судя по брифингу Минобра РБ, в республике маски все-таки будут обязательны. Стоит отметить, что Роспотребнадзор предлагает учителям и наблюдателям во время ЕГЭ все-таки соблюдать масочный режим, а это может быть тоже непросто, учитывая, что возраст основной массы учителей приближается к 50 годам.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

При этом власти, кажется, сами понимают, что один неверный шаг может привести к вспышке — особенно учитывая, как население относится к необходимым мерам, но, кажется, не могут остановить запущенный паровоз и продолжают двигаться по инерции. Поэтому, в частности, на конец июня назначены пробные экзамены — без учеников, но с учителями. Как школьники в большом количестве будут заходить в пункты сдачи ЕГЭ, как их рассадят, как за ними будут наблюдать — все это, как выяснилось, требует репетиций, а лучше — двух.

— Сразу, с ходу начинать экзамены — мы боимся, что это приведет к серьезному коллапсу, — считает врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. — Мы уже слышали отзывы: неужели нельзя раньше провести, в июне? А потом с 29-го сразу начать экзамен? Мы не хотим проводить и в июне. Чтобы было меньше контактов и учителей между собой в том числе. И чтобы не открывать школы и максимально этот срок растянуть.

Привычка к экзаменам

Примечательно, что к 2020 году в стране нет никаких альтернатив письменному экзамену, который студенты должны сдавать вживую в аудитории — при том, что чуть ли не главным инструментом наблюдения все равно остается пресловутая видеокамера. К слову, в этом году оффлайн-наблюдателей ожидается существенно меньше: если раньше в ряд субъектов выезжало иногда до ста человек, сейчас «наиболее опытных будет выезжать до десяти человек, и они уже будут организовывать работу с местными студентами». Но дистанционный вариант сдачи ЕГЭ, о котором просили и сами студенты, все же показался неуместным, раз уж страна выбралась на «плато». При этом довольно много участников ЕГЭ, как выяснилось, будут сдавать экзамен «просто так»:

— У нас есть ребята, их немало, 48 тысяч выпускников, которые зарегистрировались на сдачу только русского языка и базовой математики, — отметил Анзор Музаев. - Очевидно, что эти ребята с таким набором предметов в вуз точно не поступят. Нет такой специальности, которая по одному предмету определяет поступление. То есть эти ребята, конечно, заявились до 1 февраля, если придут, мы им отказать не можем. Но в принципе смысла идти им на экзамен в этом году нет. Остальные ребята выбрали набор от трех до четырех, в редких случаях есть и пять предметов. Очевидно, что это выпускники, которые ориентированы на поступление в вузы.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

При этом в Башкирии настаивают, чтобы ЕГЭ сдавали все — в следующем году «будет гораздо сложнее»:

— Сдавать ЕГЭ будут только те обучающиеся, которые планируют поступать в вузы, но это не значит, что мы кому-то будем строить препоны. Наоборот, настаиваю на том, чтобы у всех детей была возможность пройти итоговую аттестацию. Мы всем предоставим такую возможность. Результаты ЕГЭ будут сохраняться в течение 4 лет и если в этом году ребенок не захочет поступать в вуз, этот шанс останется и в последующие годы. Через год сдавать ЕГЭ будет гораздо сложнее — придется наверстывать свои знания, освежать в памяти, поэтому наше предложение, чтобы все дети сдавали ЕГЭ, — подчеркнул министр образования РБ Айбулат Хажин.