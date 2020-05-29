«Нефтяная Компания «Новый Поток» подарила Оренбургской области 1000 саженцев

В целом 1000 молодых деревьев для Сада Памяти в Бузулуке купили и привезли к месту назначения предприятия ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС» и ООО «Нефтяная компания «Новый Поток». Об этом сообщает 56orb.ru.

На первом этапе посадили 130 деревьев. Аллея из эльдарских сосен была заложена руководителями города и района совместно с добровольцами из НКНП и жителями Бузулука.

«Новая аллея, убежден, станет украшением города, она станет очередным красивым зеленым уголком нашего Пушкинского парка», — сказал мэр города Сергей Салмин.

При этом у рощи функция не только озеленения, но и добавления новых сил в легкие города. Саженцы вырастили в азербайджанском лесу, без причинения урона дикой природе, а путь до Бузулука составил 2200 километров. Эльдарская сосна богата смолой, знаменита своей устойчивостью к вредителям, неприхотливостью к особенностям почв и климатическим условиям. Длительная перевозка не могла не оказать влияния на состояние растений, но после они уже начали приходить в норму. Для всех весенних посадок первый месяц является самым важным, растениям требуется закрепление корнями для обеспечения роста и питания.

Сейчас посадки идут по всему городу. К работникам коммунальных служб присоединяются в качестве добровольцев местные жители.

«Для НКНП данный проект обладает высокой социальной и экологической значимостью. Для нас представляет важность видеть, что акция никого не оставит равнодушным. Сегодня уже видно, что растения осваиваются на новом месте очень быстро. Мои коллеги ездят посмотреть на них после работы, — рассказал генеральный директор «Нефтяной компании «Новый Поток» Степан Асаулов. — Мне радостно, что у нас была возможность, а у властей Бузулука были все полномочия претворить в жизнь такой проект. Деревья высаживаются на века».