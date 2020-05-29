Неделя в Башкирии: жертвы коронавируса, его соперники и все остальные, кто нас удивил

Основной темой по-прежнему остается всё, то связано с коронавирусом. Характерной чертой новостей такого рода стало то, что ростки оптимизма, которые пытаются заронить в души населения представители власти, все-таки пока не справляются с давлением тревожных новостей.

Так, с одной стороны, эксперты считают, что в Башкирии коронавирус начал распространяться медленнее. И тут же мы узнали, что в Башкирии рост числа больных коронавирусом снова можно назвать стремительным. Коэффициент распространения коронавируса в Башкирии выше, чем в Москве

Сообщалось, что в Башкирии начали подготовку к смягчению установленного режима из-за коронавируса, и тут же мы узнали, что в одном из районов Башкирии с данным диагнозом госпитализировали целую семью.

Глава минздрава Башкирии рассказал о профилактике коронавируса на примере вахтовиков, а потом выяснилось, что в общежитии БашГУ были выявлены инфицированные студенты.

Врачи из РКБ имени Куватова в Уфе сдали свою плазму для борьбы с коронавирусом, в то же время число зараженных коронавирусом медиков в республике достигло 500 человек. Медики из Башкирии попали в «Список памяти» погибших из-за коронавируса. Следователи Башкирии заинтересовались проблемой невыплаты средств медикам и заодно изучат жалобу медсестер, которых якобы заперли в морг из-за коронавируса.

Ведется активная подготовка к торжественному открытию нового инфекционного госпиталя под Уфой с участием высоких гостей, однако соцучреждения Башкирии по-прежнему остаются закрыты на карантин. Башкирия не попала ни в один топ рейтинга эффективности борьбы с коронавирусом. И не мудрено, ведь на -той неделе число заболевших коронавирусом в Башкирии преодолело психологическую отметку в 3000 человек.

При этом начинающие скучать СМИ пытаются искать сенсации там, где их, на первый взгляд, нет. Показательна история с объявленной любителями жареных фактов «эпидемией» коронавируса на УМПО, где за два месяца было выявлено 11 инфицированных сотрудников из 25 тысяч сотрудников. Примечательно, что дать качественный комментарий не смогли даже госструктуры: минпром заявил, что на УМПО семь зараженных человек, Роспотребнадзор сообщил о девяти заболевших.

Почти 40% заболевших коронавирусом в Башкирии — это люди в возрасте от 26 до 50 лет. Не меньшую опасность представляет и пневмония. О том, как проходит лечение этого заболевания в РКБ, рассказал блогер из Уфы Константин Акаёмов, у которого выявлено поражение 75% легких.

Тем временем коронавирус добрался до сотрудников и заключенных СИЗО-1.

Достается и публике на воле. В Башкирии 2,5 тысячи людей наказали за нарушение режима самоизоляции. В Башкирии из-за нарушений режима снова закрыли рынки. А вот в мэрии Уфы уверены, что масочные рейды горожан «не раздражают».

Интересную фразу произнес на совещании в правительстве РБ глава Башкирии Радий Хабиров: «Коронавирус подбирается к нам». Это выразилось и в том, что упал сбор налогов. Минфин республики уже начал брать кредиты для восполнения дефицита бюджета.

Большое событие произошло в экономической жизни региона. Премьер-министр России Мишустин подписал указ о создании зоны «Алга» в Башкирии. По прогнозу вице-премьера и министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой, в скором времени число безработных в Башкирии может достичь 100 тысяч человек. Буквально на следующий день Ленара Хакимовна сообщила, что возмущена отказом девушки устроиться на работу с зарплатой 18 тысяч рублей.

На этом фоне как никогда актуальной кажется информация о доходах нового прокурора Башкирии и его подчиненных.

Луч света в темном коронавирусном потоке новостей: медсестра из Башкирии выиграла крупный приз в лотерею, а учителям в Башкирии установили дополнительные выплаты

В школах наперекор всему началась подготовка к сдаче единого госэкзамена. Мы постарались вникнуть в данный процесс. Без веселых посиделок и блистательного «Весеннего бала» прошли «Последние звонки». Радий Хабиров пригрозил уволить директоров школ, если старшекклассники в этот день выйдут из дома и соберутся отметить данное событие.

И все-таки республика подает признаки жизни без коронавируса — причем в разных сферах жизни. В правительстве Башкирии рассказали, в каком режиме и когда заработают санатории. В Уфе как-то не очень заметно, но все-таки начали ремонт исторических зданий. Уфимская мэрия озвучила дату запуска городских фонтанов. В Уфе появится Аллея врачей из башкирской сакуры. Музею быть: комплекс «Шульган-Таш» в Башкирии сдадут к концу 2020 года. Объявлено, что домашние матчи футбольного клуба «Уфа» в июне пройдут со зрителями.

Помимо коронавируса и представителей власти, активно участвовали в формировании новостной повестки на этой неделе и другие жители республики. Их истории обсуждали, им сочувствовали либо давали дельные советы.

Так, получила продолжение история с пациентом Сибайской ЦГБ Ильдаром Ишалиным, которого выписали из стационара непосредственно перед визитом главы Башкирии.

Курьез случился с главой одного из районов Башкирии, который написал пост в соцсетях и умудрился допустить в нем кучу орфографических ошибок.

Скандальная блогерша из Уфы, которая прославилась в конце марта тем, что после возвращения из-за границы отказалась соблюдать самоизоляцию, рассказала, какой штраф заплатит за нарушение карантина.

Один житель Башкирии мужчина облил пристава бензином и пытался поджечь, а другой решил публично покончить с собой в центре города.

Многих читателей взволновала история 11-летнего уфимца Саши Конева, который записал видеообращение с просьбой помочь защитить его право выбирать, с кем ему жить после развода родителей.

Ну, и чтобы не завершать наш обзор на минорной ноте, напомним, что на этой неделе мировая оперная звезда родом из нашей республики Ильдар Абдразаков побывал в эфире программы «Вечерний Ургант», поздравил с днем рождения своего педагога Миляушу Галеевну Муртазину и исполнил песню «Подмосковные вечера» под аккомпанемент ведущего.

Надеемся, что следующая неделя доставит больше приятных впечатлений. Напомним, что в понедельник, 1 июня, глава Башкирии Радий Хабиров обещал подписать указ об очередном смягчении ограничительных мер.