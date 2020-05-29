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Неделя в Башкирии: жертвы коронавируса, его соперники и все остальные, кто нас удивил
Сюжеты:
75 лет ПобедыЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024
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Неделя в Башкирии: жертвы коронавируса, его соперники и все остальные, кто нас удивил

Сегодня, 00:30ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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