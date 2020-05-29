Названы нормы профилактики коронавируса для офисных сотрудников

Так, как сообщает газета “Известия”, может быть установлено требование перемещаться в лифте по одному человеку или же с установленными нормативами дистанцирования.Также специалист считает, что наличие сотрудников в офисе будет распределяться в соответствие с графиком. По ее мнению, такие нормы для работников будут действовать еще около полугода.