Лица Победы. Леонид Филатов: Не раз совершал подвиги, восстанавливая связь

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Филатов Леонид Александрович. 1925 года рождения.

Из наградных документов:

«В боях на Земландском полуострове 18 апреля, не жалея сил, работал под огнем противника на линии, идущей на НП командира 31 гвардейской стрелковой дивизии. Линия под огнем противника часто рвалась, но ее быстро восстанавливал товарищ Филатов. Этим самым товарищ Филатов дал возможность командиру дивизии управлять боем.

Не раз он совершал подвиги, восстанавливая связь, и всегда выполнял поставленную ему боевую задачу в срок и с хорошей оценкой командования. Товарищ Филатов непрерывно находился на линии и за один только день устранил более 10 повреждений под огнем противника.

20 апреля, выйдя на линию, товарищ Филатов устранил под огнем противника 10 прорывов за 15 минут. Линия соединила командира корпуса с командиром дивизии, этим он обеспечил важные переговоры с командованием.

За проявленные мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу».

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