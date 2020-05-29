Иркутские депутаты обсудили подтопление частного сектора

В Иркутске примерно 10 зон, находящихся под угрозой подтопления. В них находятся свыше 1000 домов и проживает около 3000 человек. Городская администрация сообщила о том, что действия на случай подтопления отработаны. Если ЧП случится, население эвакуируют во временный пункт размещения, куда будет доставляться горячее питание и питьевая вода. Также там будет организован передвижной медпункт, пишет infox.ru.

Отмечается, что мэрия проводит и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение возможных подтоплений. Сотрудники коммунальных служб следят за уровнем рек, чистят водоотводные канавы, трубы и ливневки.