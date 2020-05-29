Эксперты: в региональных бюджетах уменьшатся доходы

Согласно отчёту Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), общий экономический спад в России сильно отразится на доходах региональных бюджетов.
При этом наиболее уязвимыми из них будут те, в которых доходы сильно зависят от налогов с населения и предприятий, а также те, где развитая в обычное время сфера услуг не может полностью восстановиться, сообщает News.ru.
Данный процесс связан с тем, что свыше половины доходов бюджетов российских субъектов зависимы от налогов на доходы участников экономики. Начавшиеся в апреле проблемы с доходами региональных бюджетов будут ещё более заметными в ближайшие месяцы.
В обновленных условиях жизни не все привычные виды деятельности будут столь же востребованы. Это особенно касается сфер туризма, авиасообщения, культурных мероприятий.
Показателем «уязвимости» доходов в бюджет к падению доходов бизнеса и населения будет объем трёх основных налогов - НДФЛ, налога на совокупный доход и налога на прибыль, говорится в отчете. Для регионов их доля в суммарном доходе бюджета может в 2019 году варьировалась от 12 до 82 процентов.