Эксперты: в региональных бюджетах уменьшатся доходы

При этом наиболее уязвимыми из них будут те, в которых доходы сильно зависят от налогов с населения и предприятий, а также те, где развитая в обычное время сфера услуг не может полностью восстановиться, сообщает News.ru.

Данный процесс связан с тем, что свыше половины доходов бюджетов российских субъектов зависимы от налогов на доходы участников экономики. Начавшиеся в апреле проблемы с доходами региональных бюджетов будут ещё более заметными в ближайшие месяцы.

В обновленных условиях жизни не все привычные виды деятельности будут столь же востребованы. Это особенно касается сфер туризма, авиасообщения, культурных мероприятий.