Эксперты считают, что в Башкирии коронавирус начал распространяться медленнее
Вчера, 16:43ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Эксперты Центра мониторинга по распространению коронавируса в регионе оценили ситуацию в Башкирии.
По мнению аналитиков, в республике за период с 23 по 29 мая количество заболевших снизилось на 24 процента, тогда как неделю назад прирост заболевших составлял 34 процента.
По этому показателю Башкирия находится на восьмом месте в ПФО. На первом месте по-прежнему Пензенская области – 43 процента, в Самарской области 37% заболевших и на третьем месте Ульяновская области и 36% заболевших.
Напомним, что в республике число инфицированных за сутки выросло на 79 человек. Всего к настоящему моменту выявлено 3105 заболевших коронавирусом.
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