Эксперты считают, что в Башкирии коронавирус начал распространяться медленнее

По мнению аналитиков, в республике за период с 23 по 29 мая количество заболевших снизилось на 24 процента, тогда как неделю назад прирост заболевших составлял 34 процента.

По этому показателю Башкирия находится на восьмом месте в ПФО. На первом месте по-прежнему Пензенская области – 43 процента, в Самарской области 37% заболевших и на третьем месте Ульяновская области и 36% заболевших.