«Единая Россия» направила полмиллиарда рублей на помощь медикам

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить свои месячные зарплаты на борьбу с пандемией коронавируса.

«На эти деньги партия приобретает реанимобили с аппаратами ИВЛ и защитные костюмы», - рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Особое внимание будет уделено субъектам страны, в которых сложилась самая непростая ситуация с распространением вируса. К таким регионам президент Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко отнесли Дагестан. «Единая Россия» уже отправила в республику три тысячи защитных костюмов и десять тысяч наборов средств индивидуальной защиты.

Главный врач медсанчасти Магомед Магомедов уже выразил благодарность за оказанную помощь. «При той нагрузке, которую испытывают сейчас все медицинские организации, средства индивидуальной защиты никогда не бывают лишними», - отметил он.

«Каждый комплект - это защищенная жизнь медика. Именно эта помощь помогает нашим докторам продолжать работу. Мы очень ценим это внимание», - заявил главный врач городской клинической больницы № 1 Махачкалы Хаджимурад Малаев.

Отмечается, что защитные костюмы направлены в Еврейскую автономную область, Забайкальский и Красноярский края, Нижегородскую, Псковскую, Самарскую и Смоленскую области, а также в Республики Северная Осетия и Ингушетия. Еще десять регионов получили реанимобили со встроенным аппаратом ИВЛ.

Юрий Боголюбов, главврач Алатырской ЦРБ в Чувашии, которая уже начала работать с таким реанимобилем, рассказал, что теперь у врачей будет хороший ассистент в оказании оперативной и качественной помощи пациентам, так как реанимобиль оснащен современными технологиями.

Также многие регионы получили наборы с одноразовыми масками и перчатками. Активисты волонтерских центров «Единой России» бесплатно раздают их жителям городов.

В Башкортостане инициативу председателя партии Дмитрия Медведева поддержали все местные отделения «Единой России» и направили членские взносы на оказание помощи медикам и гражданам. По состоянию на 26 мая собрано свыше 1,6 млн рублей.