5 июня в Уфе пройдет кастинг в последний сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
Телеканал ТНТ открыл прием заявок в последний сезон шоу «ТАНЦЫ».
Кастинги пройдут в 15 городах, при этом Уфа станет первым городом, где хореографы и креативные продюсеры проекта будут проводить отбор участников.
— В течение семи лет мы делали лучшее танцевальное шоу на российском телевидении, — говорит Вячеслав Дусмухаметов, продюсер шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. — К сожалению, будущий сезон станет последним в истории проекта. В этом формате шоу «ТАНЦЫ» больше существовать не будет. С одной стороны, жаль, что приходится заканчивать, хотя мы прекрасно знали, что когда-нибудь этот момент настанет. Но с другой — я безмерно горд за то, что удалось сделать нашему проекту с танцевальной культурой в России. Мы смогли в корне поменять отношение к танцам. Люди по всей стране осознали, что танцы могут стать для них не просто языком самовыражения, а делом жизни, реальной профессией. Это уже не хобби для единиц, а индустрия, в которую могут быть вовлечены десятки тысяч. И для некоторых из них все только начинается. Впереди новый, интересный сезон, и встреча с лучшими танцовщиками, которых скоро будет знать вся страна.
Отметим, что жители Башкирии не раз штурмовали сцену проекта. До итоговой двадцатки же удалось добраться лишь двоим уфимцам — Алене Гуменной (в составе команды Егора Дружинина она дошла до полуфинала 1 сезона шоу в 2014 году) и Тагиру Гиндуллину (в составе команды Мигеля он дошел до полуфинала 6 сезона шоу в 2019 году).
Чтобы принять участие в кастинге, необходимо заполнить заявку на сайте https://tnt-online.ru/. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(961) 051-35-27.
Участие в кастинге могут принимать лица от 16 до 35 лет.