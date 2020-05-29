5 июня в Уфе пройдет кастинг в последний сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

— В течение семи лет мы делали лучшее танцевальное шоу на российском телевидении, — говорит Вячеслав Дусмухаметов, продюсер шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. — К сожалению, будущий сезон станет последним в истории проекта. В этом формате шоу «ТАНЦЫ» больше существовать не будет. С одной стороны, жаль, что приходится заканчивать, хотя мы прекрасно знали, что когда-нибудь этот момент настанет. Но с другой — я безмерно горд за то, что удалось сделать нашему проекту с танцевальной культурой в России. Мы смогли в корне поменять отношение к танцам. Люди по всей стране осознали, что танцы могут стать для них не просто языком самовыражения, а делом жизни, реальной профессией. Это уже не хобби для единиц, а индустрия, в которую могут быть вовлечены десятки тысяч. И для некоторых из них все только начинается. Впереди новый, интересный сезон, и встреча с лучшими танцовщиками, которых скоро будет знать вся страна.