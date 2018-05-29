В театре «Ленком» состоится вечер памяти Александра Абдулова
Во вторник исполняется 65 лет со дня рождения народного артиста России Александра Абдулова.
В столичном театре «Ленком» пройдет вечер памяти популярного в советские времена актера. Об этом 29 мая пишет газета «Известия».
На мероприятии будет присутствовать худрук «Ленкома» Марк Захаров, который скажет слово о покойном артисте. Среди гостей будет много коллег Абдулова. Речь идет об Анне Зайковой, Викторе Ракове, Александре Збруеве, Сергее Степанченко и других звездах сцены.
Все эти люди выступят на памятном вечере, и расскажут много интересного о жизни актера. Также на сцену выйдет и 11-летняя дочь Александра Абдулова Евгения.
По словам народного артиста России Дмитрия Певцова, актерство для Абдулова было способом существования. Он мог жить в разных ипостасях, проживая многие жизни. Актер был очень талантлив.
Отметим, что в «Ленком» Абдулов пришел в 1975 году. В театре актер проработал 30 лет. За свою жизнь он успел сняться в десятках фильмов, в числе которых «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие.
Умер Александр Абдулов третьего января 2008 года.