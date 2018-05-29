В Сочи для охраны матчей ЧМ-2018 задействуют

Суда ВМФ России должны защитить город от потенциального нападения противника с воды в ходе проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишет портал rns.online.

Охранять футбольные встречи станут малое противолодочное судно проекта 1124М «Ейск», ракетный катер проекта 1241 «Ивановец», морской тральщик проекта 266М «Ковровец», противолодочное судно проекта 1124М «Муромец» и целый ряд прочих судов ВМФ.

Так противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма» проекта 21980 «Грачонок» уже приплыл в Гранд Марине Сочи. Охранять игры ЧМ-2018 в Сочи будут военные суда из Севастополя, Новороссийска и Анапы. Из них создадут патрули для защиты водного пространства до самой Абхазии.