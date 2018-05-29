В Башкирии в лесу нашли кости человека шестилетней давности

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Скелетированные останки человека нашли в лесу в нескольких километрах от населенного пункта в Белорецком районе республики.
Как сообщают «Вести Башкортостан» со ссылкой на правоохранительные органы, давность костей предварительно оценивается около 6 лет.
По данному факту следователи уже назначили доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для определения причин смерти погибшего.
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