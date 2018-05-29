В Башкирии создадут систему предуниверсариев

В получасовой передаче речь шла об итоговой аттестации, ЕГЭ, новых «майских указах» Владимира Путина в сфере образования, «цифровой школе», летнем отдыхе школьников, о взаимодействии школы с родительским сообществом и других темах.

По словам министра, в этом году запускается два пилотных проекта предуниверсариев. Пилотные проекты будут работать между Республиканским инженерным лицеем-интернатом и УГНТУ, а также между Республиканской художественной гимназией-интернатом и БГПУ.

- Хотим посмотреть, как это получится, когда в преподавание образовательных организаций включаются педагоги высшей школы, — рассказала Гульназ Шафикова. — Сейчас идет отбор, этот отбор проводят сами вузы, абсолютно независимо от нас, дальше они будут работать по профильному и предпрофильному образованию.

Республиканский инженерный лицей-интернат делает упор на инженерные классы, химический, биологический профили – это как никак подходит для нефтяного университета.

По словам министра, будет вестись большая профориентационная работа, откроются дополнительные кружки. Для учителей создадут еще 10 ставок. У учеников появится возможность работы в лабораториях вузов с новым и передовым оборудованием.