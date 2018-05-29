Ученые: биодобавки бесполезны при профилактике заболеваний сердца

Самыми продаваемыми в мире добавками являются кальций, а также витамины группы D и C. Как выяснилось, данные препараты вовсе не спасают от сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, сердечных приступов и преждевременной кончины.

А вот добавки фолиевой кислоты и витамины группы B, в состав которых входит это вещество, действительно снижают риск инсульта и развития болезней сердца. Медики напоминают, что для бесперебойной работы сердца людям нужно есть как можно больше необработанных растительных продуктов. Речь идет об овощах, фруктах и орехах.