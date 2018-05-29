Ученые: биодобавки бесполезны при профилактике заболеваний сердца
Сегодня, 19:45Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По словам экспертов канадского Университета Торонто, от приема витаминных или минеральных добавок для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нет никакого эффекта.
Ученые испытали рандомизированные поливитамины. Итоги исследования публиковались с 2012 по 2017 год. Об этом 29 мая пишет газета «Известия».
Самыми продаваемыми в мире добавками являются кальций, а также витамины группы D и C. Как выяснилось, данные препараты вовсе не спасают от сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, сердечных приступов и преждевременной кончины.
А вот добавки фолиевой кислоты и витамины группы B, в состав которых входит это вещество, действительно снижают риск инсульта и развития болезней сердца. Медики напоминают, что для бесперебойной работы сердца людям нужно есть как можно больше необработанных растительных продуктов. Речь идет об овощах, фруктах и орехах.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей