Новые бизнес-проекты придут в Ростовскую область после ПМЭФ

Так, до конца 2019 года в Аксайском районе Ростовской области недалеко от построенного в минувшем году аэропорта Платов будет возведен большой логистический комплекс. Инвестор — французская компания "ФМ Ложистик" - намерена вложить в реализацию проекта 2,5 миллиарда рублей. В настоящее время все необходимые для начала строительства документы уже оформлены.

Там же в Аксайском районе появится малоэтажный поселок с особой концепцией "двор без автомобиля". В данном поселке все парковки будут построены за пределами жилой зоны. Проект рассчитан на 6 тысяч жителей, уточняет издание RostovGazeta.

Кроме того, компания МТС намерена развивать в регионе цифровую экономику. На эти цели оператор мобильной связи собирается направить 3,5 миллиарда рублей в течение трех лет.

"Речь идет о том, чтобы придать нашей донской экономики еще больше динамики. Использование цифровых технологий для Ростовской области сейчас очень актуально в целом для региона", - прокомментировал подписание соглашения Василий Голубев.

В свою очередь президент Группы МТС Алексей Корня добавил, что они планируют покрыть системой передачи данных фактически все населенные пункты с населением больше 1000 человек.

На международном форуме также подписали соглашение о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскилс Россия» и правительством области. В регионе будут внедрять стандарт кадрового обеспечения промышленного роста.